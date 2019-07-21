Ученый объяснил, имеет ли смысл добывать ресурсы на Луне

В NASA считают, что смогут найти на спутнике металлы платиновой группы.

Космические силы США, России, Китая и Индии и несколько частных компаний планируют достигнуть Луны в ближайшие годы и в перспективе начать добывать на ней ресурсы. Глава лаборатории лунной и планетарной геохимии института Вернадского Евгений Слюта оценил, насколько это возможно.

Слюта заявил, что сейчас на Луне нет доступных минералов, которые стоило бы добывать и привозить на Землю — на момент текущего технологического развития человечества.

До этого шеф NASA Джим Брайденстайн считает, что человечество может начать добычу ископаемых на Луне до конца века. Он заявил CNBC в четверг, что на Луне могут находиться металлы платиновой группы.

Евгений Слюта завил, что на Луне около 100 видов минералов, тогда как на Земле — более 5 тысяч. При этом он признал, что на Луне есть минералы, которые нельзя найти на Земле, но спутник небогат полезными ископаемыми.

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