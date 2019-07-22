Петербуржцев зовут сплотиться вокруг китов и дельфинов

Петербуржцев зовут сплотиться вокруг китов и дельфинов
Стилизованные дельфины часто встречаются в декоре зданий, фонтанов, решеток мостов Петербурга и пригородов. Фото: pixabay.com

Завтра, во Всемирный день китов и дельфинов, каждый петербуржец сможет подписать декларацию об их правах и свободах, а также нарисовать этих млекопитающих и стать участником выставки.

Выпустить китов и дельфинов в творческое пространство Петербурга — это инициатива 50 профессиональных художников. В студии современного искусства «Арт-Тир» завтра ждут всех желающих. Лучшие картины петербуржцев будут представлены на выставке «Дельфины Петербурга» во время VIII Международного культурного форума в ноябре 2019 года. Несколько работ примут участие в выставке «Морские животные» в рамках фестиваля современного анималистического искусства «ЗооАрт», которая пройдет в сентябре в государственном музее городской скульптуры.

Декларацию о правах и свободе дельфинов уже поддержали более 12 тыс. человек, в том числе петербургский режиссер Александр Сокуров, актеры Константин Хабенский и Чулпан Хаматова, певец Андрей Макаревич, политик Ирина Хакамада, польский писатель Януш Вишневский и другие известные личности. Все они поддерживают идею освобождения дельфинов из дельфинариев, ответственности человечества за сохранение экологии и культуры взаимодействия с разумной жизнью на планете, необходимости принятия законодательных актов в защиту морских млекопитающих (освобождение косаток и белух на Дальнем Востоке).

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что десятки трупов черных дельфинов были найдены на побережье Исландии

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