Десятки трупов черных дельфинов нашли на побережье Исландии

Биологи предположили, что группа млекопитающих потеряла ориентацию на мелководье.

Дюжины мертвых мертвых дельфинов лежат на побережье западной Исландии. Трупы заметили с вертолета.

Мертвых гриндов или черных дельфинов заметил пилот вертолета во время пролета над пляжем в Лонгафьорур, сообщает BBC News 20 июля. Пока неясно, почему млекопитающие оказались выброшенными на берег. В регион, где их обнаружили нельзя попасть на машине, люди появляются там крайне редко.

Полицию ближайшего города Стииккисхоульмюр уже известили о находке. Пилот рассказал, что насчитал не менее 60 тел, но уверен, что их было больше, так как плавники торчали из песка. Биологи отметили, что на мелководье такие млекопитающие иногда теряют ориентацию в пространстве. Черные дельфины часто плавают группами, поэтому могли оказаться на берегу все вместе.

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