Эксперты составили рейтинг самых дорогих комнат в Петербурге

Эксперты составили рейтинг самых дорогих комнат в Петербурге
Фото: Pixabay

Бытует мнение, что комната дешевле квартиры, но это не всегда так.

Список самых дорогих комнат Санкт-Петербурга составили аналитики портала «Авито». Некоторые из них стоят как полноценная квартира.

Первое место заняла жилплощадь рядом со станцией метро «Достоевская». Комната площадью в 25,5 квадратных метров стоит более 2,8 миллионов рублей. Счастливому обладателю желанной уютного уголка придется ютиться с семью соседями. Из плюсов – у комнаты есть собственная ванная комната и отдельный туалет. Переделка комнаты в коммуналке под студию – распространённое явление в последнее время.

Второе место по стоимости занимает двушка недалеко от Гражданского проспекта. За нее придется заплатить 2,75 миллиона рублей – до метро примерно 10 минут, все необходимое поблизости имеется.

Самая дорогое жилье нашлось в поселке Белоостров – там в доме три комнату, приобрести одну из которых стоит 2,85 миллиона рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин дал поручение обеспечить малоимущих жильем.

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