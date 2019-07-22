Беглов объявил войну стихийным свалкам

Беглов объявил войну стихийным свалкам
Уборка одной незаконной свалки - это один непостроенный детский сад. Фото: pixabay.com

Тех, кто устраивает в Петербурге незаконные свалки, будут ловить и штрафовать, пообещал сегодня на заседании правительства врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Ранее Беглов побывал на Советском проспекте, где образовалась стихийная свалка. Там 20 июля были пойманы пять грузовиков с отходами.

Беглов озвучил такие цифры: рекультивация одной свалки обходится городскому бюджету в такую же сумму, как и строительство одного детского сада. Сейчас известно о 36 несанкционированных свалках в Петербурге.

Беглов отметил, что собственники земельных участков фактически крадут деньги у петербуржцев, поэтому они будут нести не только административную, но и уголовную ответственность, сообщает Novostroy.su. Кроме того врио градоначальника обещал ловить и наказывать бизнесменов, которые не довозят свой мусор до официальных полигонов.

Так же в Gazeta.SPb сообщалось, что на днях Беглов посетил Полюстрово, где ведутся работы по расчищению несанкционированной свалки

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