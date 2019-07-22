Беглов объявил войну стихийным свалкам

Тех, кто устраивает в Петербурге незаконные свалки, будут ловить и штрафовать, пообещал сегодня на заседании правительства врио губернатора Петербурга Александр Беглов.
Ранее Беглов побывал на Советском проспекте, где образовалась стихийная свалка. Там 20 июля были пойманы пять грузовиков с отходами.
Беглов озвучил такие цифры: рекультивация одной свалки обходится городскому бюджету в такую же сумму, как и строительство одного детского сада. Сейчас известно о 36 несанкционированных свалках в Петербурге.
Беглов отметил, что собственники земельных участков фактически крадут деньги у петербуржцев, поэтому они будут нести не только административную, но и уголовную ответственность, сообщает Novostroy.su. Кроме того врио градоначальника обещал ловить и наказывать бизнесменов, которые не довозят свой мусор до официальных полигонов.
Так же в Gazeta.SPb сообщалось, что на днях Беглов посетил Полюстрово, где ведутся работы по расчищению несанкционированной свалки