Тело женщины с порезами нашли в кустах на Пулковской

Обезображенное тело женщины нашел в кустах петербуржец вечером 21 июля. На след предполагаемого убийцы помогла выйти служебная собака по кличке Жасмин.

21 июля около 17:00 в правоохранительные органы обратился житель Московского района. Он сообщил, что в кустах около дома 11 по Пулковской улице заметил тело женщины с изрезанным лицом, спиной и признаками удушения, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Оказалось, что тело принадлежит 41-летней жительнице Великого Новогорода. Криминалисты установили, что ее убили в ночь в 20 на 21 июня, как минимум за 12 часов до момента ее обнаружения.

По подозрению в убийстве был задержан 40-летний безработный житель Башкирии, его след взяла служебная собака по кличке Жасмин. Она привела полицейских к дому 82 по улице Ленсовета.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Гатчине найдено тело 90-летнего жителя Петербурга.