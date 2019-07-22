Из Петербурга во Вьетнам не выпустили куриные ноги и крылья

Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям не выпустило во Вьетнам более 73 т мороженых куриных крыльев и ножек. В середине июля в пограничные ветеринарные контрольные пункты «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» и «Петролеспорт» обратились коммерсанты, ведущие внешнеэкономическую деятельность для оформления 73 т птицеводческой экспортной продукции.

При проверке документов и самого груза должностные лица управления выявили нарушения и отказали в ветеринарной сертификации, говорится в сообщении ведомства. У 20-тонной партии куриных крылышек в протоколе испытаний значилась лаборатория, не имеющая аккредитации на проведение исследований на наличие патогенных микроорганизмов, в том числе сальмонеллы, а на маркировочных этикетках информация о сроке годности была противоречивой.

Партия же мороженых куриных ног весом 53 т не имели копий протоколов лабораторных исследований. Все это не позволяло гарантировать безопасность отправляемой на экспорт продукции.

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