В Ленобласти определили состав кандидатов на местные выборы

21 июля в Ленобласти завершилось выдвижение кандидатов в муниципальные депутаты. Всего в выборах намерены принять участие 4 тысячи 882 человека.

Стало известно, что 30,4% кандидатов в муниципальные депутаты — самовыдвиженцы. От «Единой России» было выдвинуто более 2 тыс человек (41,75%). От КПРФ в выборах будут участвовать 629 кандидатов (12,88%), от ЛДПР — 375 человек (7,68%), а от «Справедливой России» — 316 (6,47%). Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Также в муниципальные депутаты выдвинулись представители от партии «Родина» (15 человек), «Коммунисты России» (7 человек), «Пенсионеры за социальную справедливость» (6 человек), партия «Роста» (6 человек), «Социальная защита» (5 человек), партия «Ветеранов труда» (1 человек).

Напомним, что муниципальные выборы в Ленобласти пройдут 8 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ленобласть и Петербург перестали конкурировать и развивают сотрудничество.