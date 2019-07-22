В Петербурге нашли убитой активистку Елену Григорьеву

В Санкт-Петербурге зверски убили оппозиционную активистку Елену Григорьеву возле своего дома. На ее теле 8 ножевых ранений и следы удушения.
Правозащитник Динар Идрисов сообщил о ее смерти на своей странице в Facebook. Он рассказал, что Григорьева неоднократно становилась жертвой насилия, также ей приходили угрозы из-за ее политических взглядов.
Ранее Григорьева обращалась в полицию за помощью, но там ей ответили: «Будут убивать — звоните», сообщает правозащитник.
Также Идрисов отметил, что «Лена просила общую знакомую в случае ее смерти позаботиться о ее коте, когда ей начали угрожать убийством».
Сегодня Gazeta.SPb сообщала, что тело женщины с порезами нашли в кустах на Пулковской. Ей оказалась Елена Григорьева. 21 июля около 17:00 в правоохранительные органы обратился житель Московского района. Он сообщил, что в кустах около дома 11 по Пулковской улице заметил тело женщины с изрезанным лицом, спиной и признаками удушения.
По подозрению в убийстве был задержан 40-летний безработный житель Башкирии, его след взяла служебная собака.