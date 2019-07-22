Гитарист «Кино» посчитал забавным кавер Metallica

Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян прокомментировал исполнение песни «Группа крови» Metallica, которую они сыграли в «Лужниках».

Каспарян холодно отреагировал на выступление и признался что ему «параллельно», однако сам кавер он посчитал забавным. «Я думаю, они спросили, какая самая популярная песня. Им говорят: «Группа крови». Они: «А, ну, давайте посмотрим»», — предполагает Каспарян о том, как был выбран трек для шоу.

«Сыграл соло, послушав его, я думаю, раза два. Сыграл похоже», — высказался Каспарян об игре гитариста Metallica Кирка Хеммета.

Видео: Timur Dyussebayev/Youtube

21 июля на московском стадионе «Лужники» прошел концерты американской группы Metallica. Музыканты исполнили кавер на песню «Группа крови», принадлежащую «Кино».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Metallica исполнила “Группу крови” на концерте в Москве. Хетфилд спел хит на русском языке — американцам подпевал весь стадион. Как рок-музыкантам пришла в голову мысль исполнить одну из главных песен Виктора Цоя — пока неизвестно.