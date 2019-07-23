В Швеции открылся «Музей отвратительной еды»

На выставке представлены деликатесы со всего мира. Фото: Pixabay

На выставке представлены деликатесы со всего мира. Фото: Pixabay

Изначально выставка «Музей отвратительной еды» несла временный характер. Однако в связи с высокой популярностью у туристов её переводят в постоянный режим.

Теперь выставка будет доступна постоянно в торговом Центер Caroli в шведском городе Мальме. Об этом сообщает издание «ЕвроПульс».

На экспозиции можно не только увидеть, но и попробовать 80 различных деликатесов со всего мира. Отличительной особенностью представленной еды является её отвратительность.

На выставке представлена шведская соленая лакрица, сыр с личинками из Сардинии, шотландский бараний желудок, фаршированный потрохами, и «ароматный» дуриан из Юго-Восточной Азии.

После того, как выставка была открыта в Мальме, она оправилась в турне по города и странам.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что россияне предложили назвать автотрассу между Москвой и Петербургом «За шавермой / За шаурмой».