Россияне выбирают Петербург для путешествий на День ВМФ России

Северная столица заняла второе место среди городов-героев и городов воинской славы России.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru. День ВМФ России будет праздноваться уже совсем скоро – 28 июля. Россияне уже активно покупают билеты и бронируют жилье, чтобы провести этот день, путешествуя по стране.

Чаще всего туристы выбирают Севастополь, а второе место занял Санкт-Петербург. Тройку лидеров замкнула Феодосия. В топ-6 также попали Анапа, Керчь, Новороссийск. Специалисты отметили, что в каждом городе россияне планируют задержаться примерно от двух до трех дней, чтобы потратить до 4,4 тысяч рублей в сутки.

Дороже всего гражданам обойдется отдых в Северной столице, а дешевле – в Керчи и Анапе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге и Кронштадте прошла первая сводная репетиция парада ко Дню ВМФ.