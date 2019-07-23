Петербургских велосипедистов проверят на соблюдение ПДД

Акция состоится 26 июля в местах, где хорошо развита необходимая инфраструктура.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. Новостью о предстоящей акции с Gazeta.SPb поделились в пресс-службе РООА «СПБ.АВТО».

«Акция состоится с 08:30 до 10:00 по двум адресам: на пересечении Бестужевской улицы и Пискарёвского проспекта, а также на пересечении набережной Макарова с улицей Одоевского»,

— говорится в сообщении. Участки активно используются любителями двухколесного транспорта, так как там есть инфраструктура.

За соблюдением ПДД велосипедистами будут наблюдать активисты – они будут ставить «лайк» тем, кто спешился на «зебре», и «дизлайк» тем, кто игнорирует это правило. Всех нарушителей смогут тут же и наказать за проявленное безразличие к безопасности на дорогах – сотрудники ГИБДД также подключаться к акции.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зеленский рассказал, почему не сдержал обещание ездить на велосипеде.