Зеленский рассказал, почему не сдержал обещание ездить на велосипеде

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей предвыборной кампании обещал ездить на работу на велосипеде.

Примечательно, что и его персонаж в сериале «Слуга народа», будучи президентом ездил на велосипеде.

Зеленский сообщил на своей странице в Facebook, что во время его передвижения кортеж состоит из двух-трех машин, из которых в одной сидит президент, а в другой — охрана. Реже появляется третий автомобиль, где находятся сопровождающие лица, члены команды и охрана.

Он отметил, что автомобили соблюдают все правила дорожного движения, не включают «мигалок». Зеленский подчеркнул, что президент — такой же участник дорожного движения, как и все. По его словам, кортеж никому на дороге не мешает.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Владимир Зеленский искупался в Черном море с местными жителями.