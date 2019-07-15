Зеленский рассказал, почему не сдержал обещание ездить на велосипеде

Владимир Зеленский. Фото: администрация президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: администрация президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей предвыборной кампании обещал ездить на работу на велосипеде.

Примечательно, что и его персонаж в сериале «Слуга народа», будучи президентом ездил на велосипеде.

Зеленский сообщил на своей странице в Facebook, что во время его передвижения кортеж состоит из двух-трех машин, из которых в одной сидит президент, а в другой — охрана. Реже появляется третий автомобиль, где находятся сопровождающие лица, члены команды и охрана.

Он отметил, что автомобили соблюдают все правила дорожного движения, не включают «мигалок». Зеленский подчеркнул, что президент — такой же участник дорожного движения, как и все. По его словам, кортеж никому на дороге не мешает.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Владимир Зеленский искупался в Черном море с местными жителями.

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