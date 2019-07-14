Зеленский искупался в Черном море с местными жителями

Действующий президент Украины Владимир Зеленский вместе с представителям администрации и местными жителями искупался в Черном море.

Во время рабочего визита в Одессу Владимир Зеленский перед началом трудового дня решил проверить температуру воды в Черном море, сообщается на официальной странице офиса главы Украины в социальной сети Facebook.

Пост также сопровождается видеозаписью. На кадрах видно, что люди удивлены появлением президента. Местные жители окружили его, пытаясь сфотографироваться и задать интересующие их вопросы.

В публикации присутствует подпись, согласно которой президент решил «лично проинспектировали температуру воды в Черном море».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что президент Украины Владимир Зеленский впервые посетил границу с Крымом с момента присоединения полуострова к России.