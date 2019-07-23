Сад дачи Рубинштейна в Петергофе получит защиту

В усадебном доме композитор писал оперы “Маккавеи” и “Нерон”.

КГИОП включил сад дачи композитора Антона Рубинштейн в список объектов культурного наследия региона. Дачный парк расположен в Петергофе, во второй половине XIX века туда часто приезжали известные деятели культуры.

Антон Рубинштейн работал в Петергофе над операми “Купец Калашников”, “Нерон” и “Маккавеи”. Именно в дачном доме он и умер в 1894 году.

В парке сохранились дубы, вязы, клены. Постройки дачи были деревянными и до наших дней не дошли: все уничтожила Великая Отечественная война. То, что осталось от усадебного дома, разобрали в 1944-ом. Сейчас на месте хозяйственной зоны в парке разбили огороды. КГИОП отныне будет следить, чтобы парк никто не портил.

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