Онлайн-бизнес по продаже черепов набирает обороты

Останки часто украшают искусственными племенными узорами чтобы привлечь к ним внимание на ужасном рынке, основанном на Instagram.

Особо активны в этой интернет-коммерции жители Великобритании. В России бизнес не расцвел. Предложения и спрос есть. Но он намного ниже, чем у британцев, да и единой площадки по торговли костями нет. Российский сегмент торговли черепами в основном торгует костями животных.

Ранее черепа и скелеты свободно продавались на eBay, но в 2016 году сайт не запретил торговлю человеческими останками. После этого бизнес на костях переместился в Instagram. Сегодня чтобы купить-продать кости или другие артефакты, продавцы опубликуют фото с хэштегами, «#skull» или «#skeleton», и цену в комментариях. Затем покупатель и продавец обсуждают цену и договариваются о доставке в личке.

Исследование, проведенное Стокгольмским университетом в 2017 году, показало, что рынок растет год от года. Стоимость черепа может доходить до 20 000 долларов.

Фото:Instagram

Большинство выставленных на продажу черепов, скорее всего, это списанные медицинские или стоматологические учебные пособия. Но самые дорогие черепа имеют темное прошлое. Они вывозились из Индии, коротая под британским колониальным правлением была центром торговли человеческими останками. В основном, кости покупались медицинскими учреждениями, искавшими дешёвые учебные пособия. Британские колонизаторы не обращали внимание, что подобная торговля костями была оскорбительна и противоречила традициям многих народов.

Фото:Instagram

В России, в отличие от Британии, человеческие кости не могут быть предметом купли-продажи. Хранение костей не запрещено действующим законодательством. Но и легализацию костей сделать затруднительно. ГК РФ не предусматривает основания возникновения права собственности на человеческие останки. И все же понятие вещь к этим костям применимо, если они оформлены как учебные анатомические материалы и пособия, которые используются в медицинских учебных заведениях.

Ранее Gazeta.SPb сообщала,что шедевры искусства «завалены» изображениями инопланетян и НЛО.