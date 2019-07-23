Горит почти 2 млн гектаров тайги, но огонь никто не тушит

99% лесных пожаров действует в так называемых "зонах контроля", где их по закону никто не тушит. Фото: pixabay.com

99% лесных пожаров действует в так называемых "зонах контроля", где их по закону никто не тушит. Фото: pixabay.com

Сотни пожаров уничтожают леса в Сибири и на Ямале. Площадь лесных пожаров на Ямале, в Иркутской и Красноярской областях составляет более 1,7 млн га.

Площадь лесных пожаров на Ямале за сутки почти удвоилась и на утро 23 июля составила, по данным МЧС по ЯНАО, 649 га. В многострадальной Иркутской области, которая недавно пережила 13-метровый паводок, уносивший целые деревни и размывавший дороги, теперь горит лес на площади 342 тыс. га. В Красноярском крае лесные пожары охватили 740 тыс. га, по сведениям регионального «Лесопожарного центра».

99% этих пожаров не тушат, потому что вступивший в силу в 2015 году приказ Минприроды позволяет ничего не делать, если огонь не представляет угрозы для населенных пунктов, а затраты на тушение огня обойдутся дороже, чем ущерб от пожара. Решения, касающиеся пожаротушения, уполномочены принимать местные власти.

Тем временем смог от лесных пожаров уже добрался до Омской, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей. Дымом окутано небо над Хакасией, Алтайским краем и восточными регионами Югры. Из-за плохой видимости в аэропорту Барнаула не смог приземлиться самолет авиакомпании S7, и его направили на запасной аэродром Толмачево (Новосибирск).

Эксперт Европейского центра по среднесрочным прогнозам погоды (ECMWF) Марк Паррингтон сообщил, что количество ядовитого угарного газа (СО2), который попадет в земную атмосферу из-за лесных пожаров, которые сейчас бушуют не только в России, но и на Аляске, и в Гренландии, вдвое превысит максимальный показатель, зарегистрированный в 2004-2005 годах.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в больнице умерли еще две девочки из сгоревшего лагеря