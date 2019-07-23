В больнице умерли еще две девочки из сгоревшего лагеря

Число детей, погибших при пожаре в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском выросло до трех: в больнице скончались еще две девочки. Один ребенок погиб ранее на месте трагедии.

По данным регионального правительства, у погибших девочек оказались травмы, несовместимые с жизнью. Еще один мальчик, который помогал спасаться другим детям и выводил девочек из горящих палаток, по-прежнему находится в крайне тяжелом состоянии.

Минздрав представил уточненные данные о пострадавших. Это пятеро взрослых и семеро детей. Двое детей сейчас отправлены в больницу Комсомольска-на-Амуре с отравлением продуктами горения, один ребенок с поверхностным ожогом уже выписан домой.

Палаточный лагерь в Солнечном муниципальном районе загорелся ночью, площадь пожара составила 2,4 тыс. м2. Причиной возгорания мог стать обогреватель. По словам директора лагеря Максима Кузнецова, все сгорело за 10 минут. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По рамках уголовного дела задержаны Виталий Бурлаков, директор и учредитель ООО «Экстрим Сервис» — организации, которой принадлежит лагерь, а также директор лагеря Максим Кузнецов. Сейчас их допрашивают следователи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мальчик, спасавший девочек из горящей палатки, впал в кому