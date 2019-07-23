Предвыборный рейтинг Александра Беглова — 40%

Независимые социологи составили рейтинг и антирейтинг кандидатов в губернаторы Петербурга на предстоящих выборах.

Организация «Открытое мнение» существует на добровольные пожертвования граждан. Сегодня в эфире «Эха Москвы» ее представитель Мария Мацкевич рассказала, что согласно их исследованию, врио губернатора Петербурга Александра Беглова готовы поддержать на выборах 40% горожан, а 14% он категорически не нравится. В опросе можно было указать несколько кандидатов, за кого респондент мог бы проголосовать, а за кого — ни при каких условиях, то есть это так называемый мягкий рейтинг.

За режиссера и депутата Госдумы от КПРФ Владимира Бортко готовы проголосовать 8% опрошенных, его антирейтинг также 8%. Кандидата от «Гражданской платформы» Михаила Амосова выбрали по 4% как сторонников, так и противников. Надежда Тихонова, кандидат от «Справедливой России», получила поддержку 3% респондентов, а ее антирейтинг составил 5%.

Помимо допущенных к выборам кандидатов в список были включены люди, не прошедшие муниципальный фильтр, а также известные личности, которые не участвовали в предвыборной гонке. Среди них Оксана Дмитриева получила наибольшую поддержку. За лидера Партии роста в городском парламенте были бы готовы проголосовать 9% петербуржцев, а ее антирейтинг составил 5%. Депутат петербургского законодательного собрания от партии «Яблоко» Борис Вишневский набрал 8% сторонников и столько же противников. За главу ПАО «Газпром» Алексея Миллера, если бы ему пришло в голову баллотироваться на губернаторских выборах, голосовали бы 5% горожан, а 12% не сделали бы этого ни при каких обстоятельствах. У Ксении Собчак рейтинг 4% и самый высокий антирейтинг — 57%.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов возглавил медиарейтинг глав регионов России в июне