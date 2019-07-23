Останки сотрудника супермаркета 10-летней давности нашли за холодильником

В неработающем супермаркете в американском штате Айова обнаружили разлагающееся тело сотрудника магазина, который числился пропавшим без вести в течение 10 лет.

Останки принадлежат Ларри Эли Мурильо-Монкада, пропавшего в ноябре 2009 года, сообщает americaru.com со ссылкой на отдел уголовного розыска штата Айова. Тело было найдено еще 24 января 2019 года, когда подрядчики убирали холодильник в супермаркете No Frills, который закрылся три года назад.

Родители заявили о пропаже молодого человека в январе 2009 года — он ушел из ома и не вернулся. По версии следствия, он провалился в промежуток между стеной и морозильной камерой. Его крики могли не услышать из-за гула моторов холодильника. Смерть молодого человека официально признали несчастным случаем.

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