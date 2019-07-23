Обезглавленный труп найден в парке грузовых поездов возле ж/д станции «Обухово»

На вид погибшему около 25-30 лет. Фото: pixabay

На вид погибшему около 25-30 лет. Фото: pixabay

В Петербурге нашли обезглавленное тело мужчины. Предполагается, что его сбил поезд.

Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства гибели мужчины, труп которого нашли возле железнодорожной станции «Обухово» в Петербурге. Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на УТ МВД России по СЗФО.

Информация о произошедшем поступила в правоохранительные органы 23 июля в 12:15 от машиниста грузового поезда. В парке грузовых поездов возле железнодорожной станции Петербурга обнаружено тело мужчины без головы с явными признаками того, что его переехал поезд.

На вид погибшему около 25-30 лет, на данный момент его личность не установлена.

УТ МВД России по СЗФО проводит проверку по факту произошедшего.

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