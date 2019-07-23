Законопроект о продаже алкогольной продукции с 21 года внесен в Госдуму

18-летний человек не в состоянии принять осознанное решение в вопросе употребления спиртного. Фото: pixabay

18-летний человек не в состоянии принять осознанное решение в вопросе употребления спиртного. Фото: pixabay

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий увеличить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.

Во вторник, 23 июля, стало известно, что депутат от «Единой России» Шамсаил Саралиев внес в Госдуму на рассмотрение законопроект об ужесточении алкогольного законодательства. Представитель из Чечни хочет, чтобы алкоголь могли покупать только те россияне, кому исполнился 21 год. Документ уже появился на сайте Госдумы.

По мнению Саралиева, данный законопроект поможет избежать оградить молодежь от ранней алкоголизации. Кроме того, он отметил, что 18-летний человек не в состоянии принять осознанное решение в вопросе употребления спиртного.

Саралиев привел в пример несколько стран, где уже действуют подобные ограничения. Среди пример депутат привел и Скандинавию, хотя это не страна, а регион, в который входят Норвегия, Швеция и Дания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минздрав активно готовит законопроект о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года.