Пожилая женщина убила гостя в Высоцке и спрятала тело в заброшенном доме

Сожитель помог женщине перенести тело в ковре через несколько дней после убийства.

В Высоцке нашли тело мужчины в заброшенном доме. По факту его обнаружение возбудили уголовное дело об убийстве.

Оперативники, следователи и криминалисты смогли найти причастное к убийству лицо: 61-летнюю жительницу Ленобласти, сообщили Gazeta.SPb в СКР по Ленобласти 24 июля. Раньше ее уже привлекали к уголовной ответственности.

Следователи выяснили, что в начале июля женщина, ее сожитель и общий знакомый пили алкоголь в квартире дома в Высоцке. Между гостем и хозяйкой возникла ссора, и женщина заколола обидчика ножом. Злоумышленники перетащили тело в ковре в заброшенное здание через несколько дней после убийства. Судя по фотографии СК, злоумышленников нашли по следам крови, который вели к квартире. Женщину уже допросили и предъявили ей обвинение. Мера пресечения избирается.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что останки сотрудника супермаркета нашли за холодильником.