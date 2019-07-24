Дому Шульгина присвоили статус регионального памятника

Дом Александра Шульгина расположенный на улице Кирочной стал памятником регионального значения.
Здание было построено по заказу И. Шульгина в 1908-1909 годах. Сейчас там размещены жилые квартиры, пишет пресс-служба КГИОП.
Дом располагается на пересечении Кирочной и Таврической улиц. Здание от других домов отличает башня и выступающий фасад. Дом Шульгина по проекту М. Вилькена представлен в стиле эклектики, типичный для построек XX века в Санкт-Петербурге.
Спустя век здание сохранило свою изначальную архитектуру и не претерпело значительных изменений.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что оптическому институту имени Вавилова присвоили статус памятника. Здание является представителем советской неоклассики.