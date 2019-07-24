Валенок из Ленобласти бросил вызов самому популярному яйцу в Instagram

Валенок из Ленобласти бросил вызов самому популярному яйцу в Instagram
Фото: https://www.instagram.com/world_record_valenok/

Сапог уже попал в книгу рекордов Гиннесса, но ему мало!

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Валенку завели аккаунт в социальной сети, куда выложили одно-единственное фото. На нем запечатлен огромный сапог высотой более чем в три метра, который весит 400 килограммов. Автором арт-объекта является петербургская художница Валерия Лошак, она потратила на его создание целый год. Женщина представила работу еще в 2015 году, после чего сапог признали самым большим в России, а затем и в мире.

Теперь валенок собирается покорять Instagram – на фотографию уже поставили «лайк» три тысячи пользователей. У автора есть цель – побить рекорд известного на весь мир яйца, который получил «лайки» от 50 миллионов пользователей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в 2019 году VK Fest побил рекорд по посещаемости. 20 и 21 июня в Петербурге прошел пятый фестиваль VK Fest. Его посетили рекордные 95 тысяч человек.

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Валенок из Ленобласти бросил вызов самому популярному яйцу в Instagram
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