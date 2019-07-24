В Вологодчине прошла акция «Каникулы с Общественным советом»

Со школьниками была проведена беседа о правилах поведения близ водоемов и купания, а также оказания первой медицинской помощи. Фото: сзфоут.мвд.рф

Со школьниками была проведена беседа о правилах поведения близ водоемов и купания, а также оказания первой медицинской помощи. Фото: сзфоут.мвд.рф

В детских оздоровительных лагерях Вологодчины проходила акция «Каникулы с Общественным советом», в рамках которой служащие транспортной полиции посетили два лагеря.

Были посещены спортивно-оздоровительные лагеря «Изумруд» и «Новый источник» в Вологде, расположенные вблизи водоемов. Сотрудники полиции и Общественного совета Вологды провели беседу со школьниками о правилах поведения близ водоемов и купания, а также оказания первой медицинской помощи.

Детям показали, что содержится в специальном чемодане, который является обязательным предметом сотрудников экспертов-криминалистов для осмотра места происшествия. Были показаны образцы вооружения времен войны и рассказано, для чего использовался каждый экспонат. Мероприятие завершили спортивными играми и зарядкой для всего тела, пишет УТ МВД по СЗФО.

Сотрудники транспортной полиции отметили, что такие мероприятия, проводимые в период каникул, для детей помогают избежать травмы на различных опасных местностях и воде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о средней стоимости путевки в детский оздоровительный лагерь.