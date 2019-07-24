Охотника за брендовой одеждой поймали во дворах на Марата

Задержанного мужчину раньше судили за кражу и вред здоровью. Фото: pixabay.com

Задержанного мужчину раньше судили за кражу и вред здоровью. Фото: pixabay.com

Петербуржец вынес из магазина две куртки на 10 тысяч рублей.

В центре Санкт-Петербурга мужчина попытался вынести из магазина брендовую одежду. Его задержали сотрудники вневедомственной охраны Петербурга.

Мужчина взял две куртки в торговом заде магазина на Марата, 39 и выбежал вместе с ними из здания, сообщили Gazeta.SPb в УВО Санкт-Петербурга 24 июля. Стоимость предметов одежды составляла около 10 тысяч рублей в сумме. Сотрудники магазина тут же вызвали охрану, а сами бросились вдогонку. Мужчина, как выяснилось, попытался скрыться во дворах. Росгвардия задержала его около дома 28 и отдала в отдел полиции.

Оказалось, что злоумышленник ранее уже был судим за кражу и причинение среднего вреда здоровью. Похищенное вернули в магазин Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что кассир в Петербурге менял деньги в кассе на поддельные.