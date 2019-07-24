В Путилово построен инновационный комплекс очистки стоков

КОС в Путилово очищают канализационные стоки до состояния, когда их можно пить. Фото: lenobl.ru

КОС в Путилово очищают канализационные стоки до состояния, когда их можно пить. Фото: lenobl.ru

В Кировском районе Ленобласти, в поселке Путилово скоро запустят новейшие канализационные очистные сооружения (КОС) стоимостью 155 млн рублей. Сейчас там ведутся пуско-наладочные работы.

Комплекс очистных посетил губернатор региона Александр Дрозденко, который отметил, что Ленобласть подписывала конвенцию по защите Балтийского моря и обязана обеспечить чистоту стоков, попадающих в Финский залив. Инновационные технологии, примененные в в Путилово, будут использоваться и на других возводимых очистных, которых, по словам Дрозденко, в области должно строиться по 5-7 каждый год.

Новый КОС в Путилово помимо традиционной механической и биологической очистки оснащены мембранными реакторами, не пропускающими даже малейшие загрязнения, а также на финальной стадии доочистки, вода обеззараживается ультрафиолетовыми лучами. Таким образом, стоки по качеству вписываются в нормативы питьевой воды, говорится в сообщении администрации Ленобласти.

Путилово лишилось очистных в 1994 году, когда старый комплекс был признан аварийным и закрыт. Последние четверть века в реку Рябиновку попадало около 600 кубометров неочищенных стоков. Новые очистные строились ООО «Дека» по заказу МУП «Путилово ЖКХ», деньги на строительство были частично взяты из муниципального, частично из регионального бюжетов.

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