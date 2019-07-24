По всему миру произошел сбой в работе Facebook и Instagram произошел сбой

Сбои в работе начали наблюдаться после 15:00 по московскому времени. Фото: pixabay

Сбои в работе начали наблюдаться после 15:00 по московскому времени. Фото: pixabay

Больше всего на неполадки в работе соцсетей жаловались пользователи из России, Украины, Литвы и Польши.

Представительство Facebook в России сообщило, что социальные сети Facebook и Instagram уже устранили неполадки, работа социальных сетей восстановлена.

«Ранее некоторые люди испытывали трудности в работе с сервисами Facebook и Instagram. Мы оперативно изучили проблему, незамедлительно приступили к ее решению и устранили неполадки. Приносим прощение за неудобства», — говорится в сообщении.

Сбои в работе начали наблюдаться после 15:00 по московскому времени. Чаще других о сбоях сообщали пользователи из России, Украины, Литвы и Польши. Также неполадки в работе Instagram были зафиксированы в Италии, Великобритании, Австрии, Германии, Португалии, Швейцарии, Нидерландах, Бразилии и США. А на сбои в работе Facebook жаловались жители Франции, Ирландии, Дании, Германии, Швейцарии, Хорватии, США и Бразилии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пользователи жалуются на сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.