Ученые рассказали о количестве бактерий в одном яблоке

Человеческий организм содержит примерно в 10 раз больше одноклеточных бактерий, грибков и прочих представителей микрофлоры, чем наших собственных клеток. Фото: pixabay

Человеческий организм содержит примерно в 10 раз больше одноклеточных бактерий, грибков и прочих представителей микрофлоры, чем наших собственных клеток. Фото: pixabay

Каждое яблоко, даже если оно хорошо помыто, содержит в себе примерно 100 млн микробов, большая часть которых находится внутри плода.

Об этом рассказали биологи в журнале Frontiers in Microbiology. Габриелла Берг из австрийского Технологического университета Граца пояснила, что большинство бактерий, грибков и вирусов, которые присутствуют в продуктах питания, гибнет при термической обработке пищи, по этой причине сырые фрукты и овощи оказываются главным «скульптором» микрофлоры.

Человеческий организм содержит примерно в 10 раз больше одноклеточных бактерий, грибков и прочих представителей микрофлоры, чем наших собственных клеток. Наблюдения последних лет показали, что микрофлора может влиять и на поведение человека, а не только его обмен веществ и вероятность развития различных болезней.

Например, в прошлом году, во время эксперимента над мышами, американские биологи установили, что развитие аутизма может быть вызвано отсутствием бактерий Lactobasillus reuteri в кишечнике детей и их матерей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые выяснили, что разговоры по мобильному телефону не вызывают проблем со здоровьем.