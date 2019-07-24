Ученые выяснили, что разговоры по мобильному телефону не вызывают проблем со здоровьем

В европейском исследовании участвовали 24 тысячи человек.

В странах Европы ученые провели исследование, по результатам которого выяснилось, что разговоры по мобильному телефону не могут вызвать головную боль или проблемы со слухом. В исследовании приняли участие 24 тысячи человек. Об этом пишет служба новостей Yle.

В рамках исследования участников разделили на группы по продолжительности телефонных разговоров — от 72 минут до 4,5 часов в неделю. В исследовании участвовали только те люди, которые изначально не имели проблем с головной болью или со слухом. Учены пришли к выводу, что даже длительные телефонные разговоры не приводят к боли в голове или к ухудшению слуха.

В проекте работали ученые из Финляндии, Швеции, Великобритании, Голландии и Дании и Франции.

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