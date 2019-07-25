Серый червь из «Игры престолов» рассказал, почему Джон Сноу остался жив

"Он не убил Джона Сноу, но и не хотел, чтобы тот жил". Фото: @raleighritchie/Instagram

"Он не убил Джона Сноу, но и не хотел, чтобы тот жил". Фото: @raleighritchie/Instagram

Актер из культового сериала «Игра престолов» Джейкоб Андерсон рассказал на фестивале Comic-Con, почему его персонаж Серый Червь оставил в живых Джона Сноу в финальном эпизоде.

«Я думаю, что в конце Серый Червь сказал себе: «Здесь слишком много насилия, я не хочу больше так жить. Он не убил Джона Сноу, но и не хотел, чтобы тот жил», — приводит слова актера Paris Match.

Напряженные отношения между двумя героями сложились после того как Джон Сноу убил Дейнерис Таргариен. Зрители могли предположить, что Серый Червь и его армия отомстит за свою королеву. Но этого не произошло потому что верный подданный Кхалиси решил оставить судьбу Джона Сноу в руках лордов Вестероса.

Добавим, что финальный восьмой сезон «Игры престолов» вызвал негодования фанатов, они даже создали петицию с требованием к сценаристам, чтобы они пересняли концовку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фанаты сериала «Игра престолов» массово отписываются от телеканала HBO. Статистика говорит о том, что после последней серии юзеры начали яро искать в поисковике, как отменить подписку на телеканал.