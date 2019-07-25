Петербурженка «заминировала» свое место жительства

55-летнюю женщину, совершившую звонок, задержали в одной из квартир. Фото: pixabay.com

55-летнюю женщину, совершившую звонок, задержали в одной из квартир. Фото: pixabay.com

Вечером прошлого дня жительница Санкт-Петербурга позвонила в полицию и сообщила о готовящемся теракте.

Звонок поступил из жилого дома в Калининском районе по адресу – улица Карпинского,32. По телефону жительница высказалась кратко: «готовится теракт».

В здании жилого дома ничего опасного сотрудники полиции не обнаружили. Осмотр дома проводился без эвакуации жителей. 55-летнюю женщину, совершившую звонок, задержали в одной из квартир. Теперь на нее могут завести уголовное дело.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд назначил женщине штраф в размере 50 тыс. рублей, которая заминировала ночной клуб «Зодиак».