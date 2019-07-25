Угонщик сменил Porsche на Jaguar почти за 3 млн. рублей

Из Porcshe с подложными госномерами вышел мужчина и пересел в Jaguar. Фото: pixabay.com

Из Porcshe с подложными госномерами вышел мужчина и пересел в Jaguar. Фото: pixabay.com

Об угонщике элитной иномарки одного из петербуржцев рассказали правоохранительные органы Красногвардейского района Петербурга. Сейчас злоумышленник находится в розыске.

Сообщение об угоне поступило в полицию в среду, 24 июля после 17 часов. Владелец ягуара, мужчина 48 лет, рассказал, что припарковал свой автомобиль по адресу – Новочеркасский проспект, дом No45. В период с 16:35 – 16:42 мужчина обнаружил, что иномарка исчезла. Свою машину петербуржец оценил в 2 млн. 800 тыс. рублей, сообщила «Мойка78».

Уличный двор был оснащен камерами видеонаблюдения. Съемки с камер изъяли сотрудники полиции, в результате чего выяснилось, что в 16:37 к похищенной иномарке подъезжает другая иномарка — Porsche Cayenne с подложными государственными номерами. Из автомобиля выходит мужчина и пересаживается в «ягуар», после чего уезжает.

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