Алексей Брицун возглавит администрацию Волхова

За месяц глава районной администрации сменяется в третий раз. Фото: volkhov-raion.ru

За месяц глава районной администрации сменяется в третий раз. Фото: volkhov-raion.ru

В среду, 24 июля, совет депутатов Волховского муниципального района единогласно проголосовал, чтобы пост главы администрации занял Алексей Брицун, бывший первый заместитель.

В тот же день был принят в отставку Александр Белицкий, занимавший пост главы.

До момента назначения на новый пост, Брицун был председателем комитета по труду и занятости населения в Ленинградской области.

За месяц глава районной администрации сменяется в третий раз, сообщает 47news.

Такая же схема наблюдалась ранее в Тосно. Когда происходила смена руководства района, бывший председатель госзаказа Андрей Клементьев вначале был принят на пост первого зама, после чего был избран главой администрации.

Ранее Gazeta.SPb писала о задержании главы администрации Мурино по делу о мошенничестве.