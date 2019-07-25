Ответственный за памятники в Ленобласти задержан по делу о хищении

В Санкт-Петербурге был задержан Алексей Бирюков, руководитель Дирекции по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области. В настоящее время задержанный проходит по уголовному делу, связанному с хищениями и представительством при исполнении государственных контрактов.

Сын Бирюкова рассказал, что силовики обыскали квартиру чиновника. Известно, что силовики из квартиры на Невском проспекте изъяли планшет, телефон и документы. Изъятые бумаги имеют отношение к деятельности АО «Ремстройфасад», пишет портал 78.ru.

Другие подробности задержания и обыска пока неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о подозрении в краже брендовых часов в аэропорту Санкт-Петербурга.