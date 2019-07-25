Петербуржских велосипедистов оценят «лайками» и «дизлайками»

Сотрудники ГИБДД проведут на дорогах Санкт-Петербурга рейд по выявлению нарушителей на велосипедах.

Рейд будет проводиться в пятницу, 26 июля, на территории Калининского и Василеостровского районов Петербурга. Сотрудниками отмечается, что для любителей езды на велосипеде на данных районах находится вся необходимая инфраструктура, которая делает езду на данном транспорте безопасной как для пешеходов, так и для самих велолюбителей.

Помощь в проведении рейда составят представители общественной организации автомобилистов «СПБ.АВТО». Отметим, что цель подобных мероприятий состоит в выявлении нарушителей и их пресечении. И воспитание нарушителей и напоминание Правил дорожного движения велосипедистов.

Сообщается, что сотрудники ГИБДД совместно с «СПБ.АВТО» будут ставить «лайк» тем, кто слезает с транспорта на пешеходном переходе, и «дизлайк», кто проезжает, игнорируя правила.

Грубые нарушения велосипедистов станут причиной привлечения к ответственности.

Ранее Gazeta.SPb писала о нарушении ПДД петербуржцем.