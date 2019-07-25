Молоко расскажет о себе покупателю посредством QR-кода

Продукция «Галактики» теперь может быть на 100% отслежена покупателем. Фото: mnogomoloka.ru

Продукция «Галактики» теперь может быть на 100% отслежена покупателем. Фото: mnogomoloka.ru

Группа компаний «Галактика» запустила Гатчине проект по маркировке молочной продукции. Теперь каждый с помощью смартфона сможет узнать всё об упаковке молока, которую он покупает.

В компании действует собственная система контроля подлинности и качества «Проверь» на основе технологии блокчейн. Она получила первый российский патент в этой сфере. Систему «Проверь» подсоединили к системе ветсертификации «Меркурий», кроме того, «Галактика» работает над интеграцией с разработанной Центром развития перспективных технологий системой «Честный знак». На упаковках продуктов копании появится QR-код, который позволит покупателю получить полную информацию о товаре и проследить его путь от фермы до упаковки. Под брендом «Проверь» уже выпускаются молоко, кефир и сметана, впоследствии ассортимент будет расширяться.

Пробная партия продукции с новой маркировкой уже поступила в супермаркеты «Перекресток» в Петербурге и Ленобласти. Вскоре молочные продукты с QR-кодами появятся и в других торговых сетях. ГК «Галактика» сотрудничает более чем с 200 компаниями и поставляет на рынок молочные продукты под такими брендами, как «Свежее завтра», «Большая кружка» и «Сударыня».

Пилотный проект по маркировке молочных продуктов начался 15 июля. До конца февраля будущего года производители могут добровольно промаркировать свою продукцию. По оценке экспертов Союзмолока, первоначальные затраты компаний на повсеместное внедрение маркировки составят 25 млрд рублей, а потом на эти цели отрасль будет расходовать по 20 млрд рублей ежегодно.

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