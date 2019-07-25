Повара из Петербурга наградили за обезоруживание агрессивного дагестанца

Молодой человек проявил смелость, не дав скрыться преступнику.

Об этом стало известно сегодня, 25 июля. Новостью поделились на сайте ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В сообщении сказано, что 28-летнего горожанина Виталия Городилова наградили грамотой и памятным подарком за то, что он, рискуя жизнью, обезоружил вооруженного злоумышленника и передал его полицейским.

Напоминаем, что инцидент случился в ночь на 20 июля на станции метро «Пушкинская». Вооруженный дагестанец напал на двух пассажиров – не растерявшись, молодой человек пришел им на помощь, отобрал нож у агрессора и держал его до прибытия сотрудников правоохранительных органов. Преступника удерживают в СИЗО, а Городилова наградил сам генерал-майор полиции Роман Плугин.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ЗВО наградили Боярского и Луппиан памятными знаками. Журавлев поблагодарил петербургских деятелей культуры за работу и за гостеприимство.