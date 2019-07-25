Повара из Петербурга наградили за обезоруживание агрессивного дагестанца

Повара из Петербурга наградили за обезоруживание агрессивного дагестанца
Фото: Pixabay

Молодой человек проявил смелость, не дав скрыться преступнику.

Об этом стало известно сегодня, 25 июля. Новостью поделились на сайте ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В сообщении сказано, что 28-летнего горожанина Виталия Городилова наградили грамотой и памятным подарком за то, что он, рискуя жизнью, обезоружил вооруженного злоумышленника и передал его полицейским.

Напоминаем, что инцидент случился в ночь на 20 июля на станции метро «Пушкинская». Вооруженный дагестанец напал на двух пассажиров – не растерявшись, молодой человек пришел им на помощь, отобрал нож у агрессора и держал его до прибытия сотрудников правоохранительных органов. Преступника удерживают в СИЗО, а Городилова наградил сам генерал-майор полиции Роман Плугин.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ЗВО наградили Боярского и Луппиан памятными знаками. Журавлев поблагодарил петербургских деятелей культуры за работу и за гостеприимство.

мвд награда
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Словения выдала Петербургу мужчину, пытавшегося украсть автомобиль
Дольщики «Норманна» объявили бессрочную голодовку
Пострадавшей в ДТП на КАД потребовалась госпитализация вертолетом
Повара из Петербурга наградили за обезоруживание агрессивного дагестанца
На Большом проспекте самосвал оборвал провода
В Петербурге арестовали подозреваемого в организации мошенничества со ...
Ширвиндт разводится с женой, с которой прожил 30 лет
Пассажиров доставят из Симферополя резервным бортом