ЗВО наградили Боярского и Луппиан памятными знаками

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлёв наградил памятными знаками деятелей культуры Петербурга.

Памятные знаки им были вручены за активное участие в театральной жизни военнослужащих, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Награды получили народный артист РСФСР Михаил Боярский, народная артистка России Лариса Луппиан и директор театра имени Ленсовета Валерий Градковский.

Журавлев поблагодарил петербургских деятелей культуры за работу и за гостеприимство.

«Наши военнослужащие являются частыми гостями театра имени Ленсовета», — сказал командующий войсками ЗВО.

После награждения деятели культуры и представители ЗВО обсудили дальнейшее сотрудничество.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Лариса Луппиан стала художественным руководителем Театра имени Ленсовета.