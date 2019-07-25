Словения выдала Петербургу мужчину, пытавшегося украсть автомобиль

Мужчина несколько лет был в международном розыске.

Об этом стало известно сегодня, 25. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на официального представителя МВД России Ирину Волк. Она сообщила, что подозреваемый в попытке кражи автомобиля был передан России Словенией.

Все случилось еще в 2017 году рядом с одним из торговых центров Санкт-Петербурга. Мужчина и его сообщник хотели угнать Lexus с парковки, но что-то пошло не так. Затем оба скрылись с места преступления – их разыскивали все это время не только в России, но и странах ЕС. Наконец злоумышленника задержали, вскоре он предстанет перед судом.

Где находится другой фигурант дела – непонятно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что 20-летний решил угнать автомобиль в Вартемягах на глазах у владельца. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции у дома 6 по шоссе Дорога жизни злоумышленник задержан и полностью изобличен в совершении указанного преступления, передают в полиции.