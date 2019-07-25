Собчак и Шнуров вновь рассорились в Instagram

Ксения Собчак . Фото: .instagram.com/xenia_sobchak
Ксения Собчак . Фото: .instagram.com/xenia_sobchak

Очередной стихотворный баттл начал музыкант, который вернулся к старому конфликту.

Об этом стало известно сегодня, 25 июля. Лидер группы «Ленинград» на одной из пресс-конференций предположил, что все стихотворения, написанные Собчак, скорее всего писал за нее любовник. Журналистка в ответ опубликовала новое произведение, в котором опровергла слова Шнурова и задалась вопросом – а не писала ли за певца все песни его бывшая супруга Матильда?

«Она укрывала, сродни плащу,

Она от похмелья тебя спасала,

За Богомолова отомщу:

А может, и песни – она писала?»

Пока что Шнуров не нашелся, что ответить, но подписчики обоих с нетерпением ждут продолжения онлай-битвы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Шнуров признался, что делает всё только ради денег. Он отметил в интервью, которое дал в эфире радиостанции «Наше радио», что с группой «Ленинград» они сделали уже так много, что теперь он может ничего не делать.

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