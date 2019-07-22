Шнуров признался, что делает всё только ради денег

Российский музыкант и шоумен Сергей Шнуров дал интервью, в котором признался, что всё его деятельность мотивированна заработком денег.

Шнуров отметил в интервью, которое дал в эфире радиостанции «Наше радио», что с группой «Ленинград» они сделали уже так много, что теперь он может ничего не делать.

Кроме того, шоумен заявил, что вместе с музыкальным коллективном они уже собрали все деньги, что были у россиян. Поэтому больше «доить» страну нет смыла, что и стало одной из причин распада группы.

Шнуров отметил, что на данный момент он очень занят в различных проектах, несмотря на прекращение деятельности рок-группы «Ленинград». По его словам, он не принимает участие в том, за что ему не платят достаточно денег.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что туристы из России вошли в «десятку» наиболее активных путешественников.