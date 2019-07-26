На футболистов лондонского «Арсенала» напали с ножом

На футболистов лондонского &#171;Арсенала&#187; напали с ножом
Футболисты остались целы, а полиция рассматривает инцидент как попытку угона иномарки. Фото: @m10_official/Instagram

В северной части Лондона на игроков «Арсенала» Месута Озила и Севада Колашинаца напали неизвестные злоумышленники.Об этом сообщает The Sun. Игроки «Арсенала» Месут Озил и Севад Колашинац ехали в черном автомобиле «Мерседес» в северной части английской столицы, когда их начала преследовать вооруженная ножами группа неизвестных на скутерах. После чего злоумышленники окружили и заблокировали автомобиль. Сеал Колашинац выскочил из машины и смог отогнать преступников.

В итоге футболисты смогли доехать до ресторана, который часто посещает Озил и скрыться в нем. Сотрудники заведения выбежали на улицу и отпугнули нападавших.

Футболисты остались целы, а полиция считает, что неизвестные пытались ограбить их. Злоумышленников ищут.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на певицу Анастасию Приходько напали во время концерта. Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько. Там он схватил за ноги певицу и рухнул вместе с ней на пол.

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