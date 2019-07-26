Через Россию в Финляндию незаконно проникли двое мужчин

Сотрудниками погранохраны Северной Карелии в среду, 24 июля, были задержаны двое мужчин, которые подозревались в незаконном пересечении границы.

Мужчины пешком нарушили российско-финляндскую границу, выйдя на территорию Финляндии. В населенном пункте Валкеаваара мужчины были задержаны патрульным отрядом пограничников, сообщили Gazeta.SPb в службе новостей Yle.

Предупреждение о возможном нарушении границы поступило финнам от российских коллег, что помогло оперативно пресечь незаконную деятельность.

После задержания мужчины запросили в Финляндии убежища. Национальность граждан не разлагается. Началось расследование по делу о происшествии. Мужчины задержаны для допросов, далее будут направлены в Центр приема беженцев.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что СК проводит проверку по обрушению стены в Рахье.