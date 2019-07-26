СК проводит проверку по обрушению стены в Рахье

В четверг, 25 июля, в поселке Рахья в Ленинградской области около половины четвертого вечера произошло обрушение стены жилого дома.

По данным Главного управления МЧС России по Ленинградской области, пострадавших при происшествии не было. По предварительной информации, к обрушению стены жилого дома мог привести взрыв бытового газа, случившийся в одной из квартир.

В связи с инцидентом сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области начали доследственную проверку. Правоохранители выехали на место происшествия, чтобы совместными усилиями со следователями-криминалистами провести осмотр.

На данный момент расследование продолжается, данные о пострадавших официально подтверждены не были.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что автомобиль каршеринга врезался в лестницу магазина в Петербурге.