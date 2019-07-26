Кондитерские изделия могут подорожать

В настоящее время все растительные масла облагаются НДС по льготной ставке 10%. Фото: pixabay.com

В настоящее время все растительные масла облагаются НДС по льготной ставке 10%. Фото: pixabay.com

На территории России могут вырасти цены на кондитерскую продукцию. Скачок объясняется повышением НДС на пальмовое масло.

Со слов замглавы комитета МТПП Марины Петровой, стоимость сладких изделий будет на 5-7% выше, исходя из ее категории. Растительные жиры являются самым дешевым сырьем на рынке, поэтому заменить их на аналог будет почти невозможно. Более дорогие жиры не всегда могут быть доступны производителям.

Ранее на заседании Госдумы был принят отказ от льготной ставки НДС на пальмовое масло и повышение ее на 20%. Однако было принята поправка — снижение ставки до 10% на ягодную продукцию. Голосование проходило в среду, 24 июля.

В настоящее время все растительные масла облагаются НДС по льготной ставке 10%, пишет «РБК».

Также на заседании было сказано, что отмена данной льготы на пальмовое масло принесет бюджету 4,5-5 млрд рублей. Изменения могут произойти в ближайшие полгода.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о скачке цен на сахар.