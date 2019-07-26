На «Броневой» появилась долгожданная лестница благодаря Беглову

На железнодорожной станции «Броневая» благодаря временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александу Беглову появилась лестница, по которой горожане смогут подниматься на платформу.
Ранее Беглов посещал предприятие. После обращения к врио о просьбе лестницы на станции, установка началась уже через день.
До этого момента горожане ждали лестницу 8 лет. До установки подъем на платформу осуществлялся затруднительно.
Посещение завода Александром Бегловым прошло в понедельник, 22 июля.
Ранее Gazeta.Spb сообщала о впечатления Беглова после встречи с президентом РФ.