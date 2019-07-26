На «Броневой» появилась долгожданная лестница благодаря Беглову

На «Броневой» появилась долгожданная лестница благодаря Беглову
Лестницу ждали 8 лет. Фото: vk.com

На железнодорожной станции «Броневая» благодаря временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александу Беглову появилась лестница, по которой горожане смогут подниматься на платформу.

Ранее Беглов посещал предприятие. После обращения к врио о просьбе лестницы на станции, установка началась уже через день.

До этого момента горожане ждали лестницу 8 лет. До установки подъем на платформу осуществлялся затруднительно.

Посещение завода Александром Бегловым прошло в понедельник, 22 июля.

Ранее Gazeta.Spb сообщала о впечатления Беглова после встречи с президентом РФ.

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На «Броневой» появилась долгожданная лестница благодаря Беглову
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