На «Броневой» появилась долгожданная лестница благодаря Беглову

На железнодорожной станции «Броневая» благодаря временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александу Беглову появилась лестница, по которой горожане смогут подниматься на платформу.

Ранее Беглов посещал предприятие. После обращения к врио о просьбе лестницы на станции, установка началась уже через день.

До этого момента горожане ждали лестницу 8 лет. До установки подъем на платформу осуществлялся затруднительно.

Посещение завода Александром Бегловым прошло в понедельник, 22 июля.

Ранее Gazeta.Spb сообщала о впечатления Беглова после встречи с президентом РФ.