За ввоз наркотиков и нелегалов арестованы 16 морских пехотинцев

Не только элитная «Альфа» промышляет криминалом: морская пехота Соединенных Штатов Америки не отстает от ФСБ.

В четверг, 25 июля, было арестовано 16 человек, служащих в морской пехоте, из Кэмп-Пендлтон в штате Калифорния. Задержанные подозреваются в причастности к незаконной деятельности. Речь идет о нелегальном ввозе людей и наркотических веществ. Об этом сообщает издание AmericaRU.com со ссылкой на представителей ВМС США.

Поводом к аресту морских пехотинцев послужила информация, которая была получена в ходе прошлого расследования о нелегальном ввозе людей через мексиканскую границу. По этому делу было допрошено ещё 8 человек.

Задержание было произведено на следующий день после заявления военных о том, что команда ВМС была возвращена из Ирака в связи с проблемами с дисциплиной. Отмечается, что они употребляли алкоголь во время развертывания, что запрещено.

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